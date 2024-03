Zé Maria: «Acerbi doveva riferire la verità! A Verona non mi vollero per il mio colore»

L’ex Inter Zé Maria ha parlato del caso Acerbi-Juan Jesus a Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex difensore poi racconta un increscioso aneddoto della sua carriera.

VICENDA CHIARA − L’ex Inter Zé Maria sul caso Acerbi-Juan Jesus: «Quello che è successo tra Juan Jesus ed Acerbi per me è molto chiaro. Poche volte ho visto Juan arrabbiarsi, ha parlato con l’arbitro che sicuramente ha sentito e se non l’ha sentito ha sicuramente visto Acerbi che chiedeva scusa, ma scusa per cosa? Ad Acerbi bastava solo riferire la verità, riportare quello che aveva detto. Una società deve sempre proteggere i suoi giocatori, il Napoli sta facendo bene a farlo. A me è successo che qualche tifoseria non mi ha voluto per il colore della mia pelle, quando dovevo andare al Verona ed uscì la voce sui giornali, giocavo nel Perugia il mio procuratore era Pastorello e mi avvisò della reazione dei tifosi dell’Hellas contro di me».