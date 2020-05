ZÃ© Elias: “Ronaldo, doppio tunnel a West: Simoni interruppe l’allenamento”

Zé Elias: “Ronaldo, doppio tunnel a West: Simoni interruppe l’allenamento”

Zé Elias, ex giocatore dell’Inter e ora commentatore a ESPN, ha raccontato un aneddoto su Ronaldo e Taribo West durante un allenamento con la maglia nerazzurra con Gigi Simoni allenatore. Ecco le sue parole

ANEDDOTO – Zé Elias, ora commentatore a ESPN, ha ricordato un episodio che ha coinvolto Ronaldo e Taribo West durante un allenamento ai tempi dell’Inter: «Una volta Ronaldo ha realizzato due bellissimi tunnel a Taribo West, uno dopo l’altro. È stato pazzesco! Il nostro allenatore, Gigi Simoni, ha immediatamente interrotto l’allenamento. Penso che avesse paura di Taribo, che era molto forte: si sarebbe arrabbiato e avrebbe colpito Ronaldo, che era il giocatore più forte della squadra. Ma Taribo era un ragazzo molto calmo. Si è messo a ridere».

ELOGI – Zé Elias ha poi elogiato Ronaldo: «Aveva un’incredibile velocità di ragionamento ed esecuzione. In allenamento, molte volte noi giocatori difensivi pensavamo di rubargli la palla. Ma lui aveva già segnato. La sua tecnica non è seconda a nessuno. Sarà difficile per noi vedere un altro giocatore del genere. Aveva forza, velocità, esplosività e abilità. Era completo». L’attuale commentatore ricorda anche la partita tra Inter e Spartak Mosca: «Sapevamo che sarebbe stato molto difficile, perché faceva molto freddo. Inoltre, il campo era orribile, era solo terra e sabbia. E cosa ha fatto Ronaldo? Ha giocato benissimo! Era abituato a giocare nei campi di terra in Brasile, quindi non ha avuto la minima difficoltà».

Fonte: ESPN.