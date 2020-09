Zazzaroni: “Vidal più usato che sicuro! Mercato Inter? Soldi finiti. Conte…”

Ivan Zazzaroni

Zazzaroni – Direttore del “Corriere dello Sport” -, ospite negli studi di “Tiki Taka” su Italia 1, commenta le scelte di mercato dell’Inter di Conte, che ha appena accolto Vidal

MERCATINO DELL’USATO – Il giudizio di Ivan Zazzaroni sulle recenti strategie nerazzurre è netto: «Tutti stanno prendendo giocatori esperti. L’Inter ad esempio ha preso Arturo Vidal. Usato sicuro? Usato è usato, sicuro non si sa. Quello dell’Inter è un mercato fatto per vincere subito. Probabilmente ora il mercato interista è chiuso perché i soldi sono finiti. I cinesi hanno messo una riga. Si compra solo se prima si vende. Come allenatore Antonio Conte è di un altro livello rispetto agli altri». Zazzaroni considera Vidal l’ultimo innesto del mercato interista, a meno che non arrivino cessioni importanti.