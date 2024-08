Zazzaroni: «Tranne l’Inter tutte incomplete!». E cita il grande Mosca

Zazzaroni commenta l’inizio del campionato di Serie A, concentrandosi anche sull’Inter. A tal proposito, cita l’indimenticabile Maurizio Mosca.

SI RIPARTE – Il commento di Ivan Zazzaroni sulla ripartenza del campionato: «Dimenticate tutto quello che avete pensato e visto fino a ieri. Riponete nel cassettone del nulla i luoghi comuni, le certezze, le illusioni più pie: il campionato che comincia oggi pomeriggio non c’entra un fico secco con i precedenti, si porta dentro un’ombra; l’ombra di ciò che vorrebbe essere, ma non potrà essere. A stravolgere i contenuti della Serie A 24-25 è il numero degli appuntamenti internazionali, in primis la Super Champions che non prevede ripescaggi e, per Inter e Juve, il Mondiale club che rende infinita la stagione. Aggiungo l’altro elemento fortemente condizionante: tutte le big – tranne l’Inter – partono incomplete e non solo per l’assenza di una, due o addirittura tre pedine-chiave».

PRONOSTICO – Continua ancora Zazzaroni: «La Snai non quota turnover, infortuni muscolari, esoneri di allenatori. E non se la sente di anticipare il numero delle rinunce alle chiamate delle nazionali: temo che i giocatori più impegnati possano accusare i sintomi del vaiolo delle scimmie proprio alla vigilia delle convocazioni per la Nations League, ad esempio. Tentare un pronostico accettabile non è comunque difficile: basta richiedere una copia del pendolino dell’indimenticabile Maurizio Mosca e fermarne i giri a piacere. Sono convinto che si arresterebbe a più riprese sull’Inter di nuovo campione d’Italia. Il resto è vita».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni