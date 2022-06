Zazzaroni: «Tifoso italiano tira fuori quattrini, ma qualità Serie A desolante»

Si sta per aprire ufficialmente il calciomercato estivo con l’Inter che, da un paio di settimane, lavora a pieno regime. La volontà è quella di regalare ad Inzaghi una super squadra fin dai primi giorni di ritiro. Intanto però, sul Corriere dello Sport, arriva un attacco di Ivan Zazzaroni all’intera Serie A.

ATTACCO – L’Inter sì, sta preparando qualche colpo di livello, ma diciamocelo, la Serie A non ha la potenza economica che hanno gli altri campionati. Liga, Ligue 1 e Premier, come spiega Zazzaroni nel suo editoriale, hanno una potenza che la Serie A non ha. Investimenti quasi miliardari, campioni di livello mondiale e invece, le società di Serie A, spesso si ritrovano con calciatori che solo Google conosce. Ma l’attacco vero è un altro. «I signori che chiedono ogni anno all’appassionato di tirar fuori tanti quattrini per gli abbonamenti tv o allo stadio, quanto pensano che il poveretto possa reggere ancora, di fronte agli scaffali della qualità sempre più desolatamente vuoti?».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni