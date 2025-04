Zazzaroni: «Tiferò per Inzaghi e anche gli altri ne avrebbero il dovere»

Zazzaroni si esprime nei confronti di Simone Inzaghi, che stasera con la sua Inter giocherà a Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions League.

GRANDE OSTACOLO – Ivan Zazzaroni dedica il suo editoriale sul Corriere dello Sport a Simone Inzaghi: «Stasera Simone affronta la sfida complessivamente più difficile. Due sono le ragioni. La squadra viene da tre sconfitte consecutive e in particolare contro la Roma ha mostrato i segni dell’usura. E il vento soffia con insistenza alle spalle dell’avversario, che è primo in campionato, finalista in Coppa del Re e, appunto, al penultimo atto della Champions: “Hansi” Flick, che nell’autunno del 2023 era stato seguito anche dalla Roma, sta facendo un lavoro fantastico di recuperi (Szczesny), lan ci (Cubarsí) e rilanci (de Jong, Raphinha), adattamenti tattici (Koundé), gioco e risultati. Simone parte sfavorito, è perciò nella condizione di dover pretendere e ottenere più del massimo dai suoi».

TIFARE – Poi Zazzaroni ammette di tifare per lo stesso Inzaghi: «Tiferò, tiferemo apertamente per lui. Non ho intenzione di chiedere il sacrificio impossibile a juventini e milanisti che – la natura non può essere tradita – seguiranno la partita, se la seguiranno, vestiti di nero e appollaiati sulla spalliera del divano di casa. Ma gli altri avrebbero il dovere di spingere l’italiana il più avanti possibile. Di sicuro Inzaghi godrà del sostegno di milioni di napoletani che per giustificato opportunismo sperano che l’Inter vada in finale e sprechi tutte le energie a disposizione per raggiungere quel traguardo. Non l’altro».