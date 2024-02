Zazzaroni: «Thuram, complimenti ad Ausilio. 2 sorprese Inter»

Ivan Zazzaroni ha rivelato di aver fatto i complimenti a Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, per l’ingaggio di Marcus Thuram.

SORPRESE – Queste le parole di Ivan Zazzaroni nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Ad Ausilio ho fatto i complimenti per Thuram. Io non credevo in Thuram, cioè non credevo che Thuram potesse non far rimpiangere Lukaku. Così come Sommer, sono due sorprese per l’Inter. Per me, sono Sommer e Thuram».