Zazzaroni svela: «Fiducia Inzaghi? Non sicura. All’Inter qualcuno…»

Zazzaroni non convinto che Inzaghi possa rimanere sulla panchina dell’Inter anche la prossima stagione. Il direttore del Corriere dello Sport svela un retroscena

NON SICURO − In collegamento su Pressing, Ivan Zazzaroni dice la sua su Inzaghi: «Non sono convinto che abbia ripreso posizioni, da parte interista c‘è ancora qualcuno che non vede di buon occhio l’allenatore. Vive una stagione particolare, ha la squadra più forte. Ha fatto malissimo in campionato, ma benissimo nelle coppe. Non so perché! È la teoria degli opposti, ma è la squadra più forte potenzialmente. Con la Lazio ha messo giocatori che possono cambiare la partita in poco tempo. La sua conferma ad oggi non è ancora sicura».