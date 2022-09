Zazzaroni: «Superiorità Milan imbarazzante! Handanovic ha solo guardato»

Zazzaroni questa mattina ha analizzato Milan-Inter sottolineando anche la prestazione di Maignan rispetto quella di Samir Handanovic. Il Direttore del Corriere dello Sport “attacca” la prestazione dei nerazzurri ieri nel derby.

L’ANALISI – Ivan Zazzaroni critica l’Inter per la prestazione messa in mostra ieri a San Siro contro il Milan: «Se bastasse la prima ora del Meazza per trarre delle conclusioni definitive non avrei dubbi nel puntare sul Milan campione con tanti punti di vantaggio sulla seconda. Fino al 3-2 di Dzeko la superiorità della squadra di Pioli è stata imbarazzante. Tonali, Bennacer e Leao hanno dato un indirizzo preciso al derby mettendo in crisi tanto Barella e Brozovic quanto i fin troppo vulnerabili Skriniar, Bastoni e De Vrij. Nel finale è stato però Maignan a decidere il risultato con due straordinari interventi, in particolare quello sul destro di Calhanoglu. Non è sbagliato affermare che la differenza l’hanno fatta i portieri: uno ha parato, l’altro ha guardato. Ho sentito parlare in tv di singolari cali di tensione e attenzione dell’Inter: un giudizio ingeneroso nei confronti del Milan, del suo gioco».