Zazzaroni sulle polemiche di Inter-Roma: «Sozza bravo, Rocchi suo tutor! Se ha le palle…»

Zazzaroni interviene a gamba tesa sulle polemiche che anticipano l’attesissima Inter-Roma. Il Direttore del Corriere dello Sport, proprio sulle colonne del suo quotidiano, prova a difendere la scelta di Rocchi di designare l’arbitro Sozza per la partita in programma a San Siro. Di seguito un estratto del commento di Zazzaroni

DESIGNAZIONE LOMBARDA – Sulla polemica scaturita dopo la designazione arbitrale di Inter-Roma (vedi focus) interviene anche il Corriere dello Sport odierno con il commento del Direttore Ivan Zazzaroni: “Simone Sozza, 34 anni, della sezione di Seregno, bassa Brianza, dirigerà Inter-Roma. [..] Sozza è considerato il miglior esponente della nouvelle vague arbitrale. Al punto che il designatore Gianluca Rocchi ha l’abitudine di seguirlo in quasi tutte le trasferte per proteggerne la crescita. Seregno dista 25 chilometri da Milano, 11 da Monza e soltanto 6 da Lissone. […] Non appena i romanisti hanno saputo che la sfida di domani con l’Inter è stata affidata proprio al ‘milanese’ è scattata la polemica social e radiofonica”.

NON SOLO IN ITALIA – Zazzaroni prova a smontare la tesi del complotto in casa Roma: “[…] Dice: vergogna, questa robaccia da terzo mondo solo in Italia! Eh no, anche in Spagna gli animi si accendono per una designazione territorialmente discutibile. Al solito si distingue, ma non sempre, la ‘civilissima’ Inghilterra. […] Da noi il problema esiste. Tuttavia è giusto ricordare che Sozza è bravo, onesto e vuole bene ai genitori. E che ha già arbitrato una milanese contro una romana, Milan-Lazio 4-0 (ahia). Oltre a Juventus-Napoli e, proprio l’altroieri, Udinese-Salernitana. […] il mio personale in bocca al lupo a Sozza. Se è un arbitro con le palle uscirà indenne e migliorato anche da Inter-Roma. Se non le ha, se non è in grado di affrontare pressioni di questo genere, non diventerà mai un grande arbitro e presto eviterà altre trasferte al suo tutor”. Questa la chiosa di Zazzaroni sul fischietto di Inter-Roma.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

