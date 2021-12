Zazzaroni: «Stravizi finanziari? Colpa di chi non controlla in tempo!»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale oggi ha parlato dell’inchiesta plusvalenze dopo la visita della guardia di finanza in Viale della Liberazione.

PALLONE IN FIAMME – Ivan Zazzaroni ha commentato così il “blitz” della Guardia di Finanza all’interno della sede dell’Inter: «Babbo Natale è andato a far visita al calcio italiano. Non era vestito di rosso, ma di giallo-verde e grigio antracite e aveva sostituito la slitta con un’auto, niente renne, dunque, né doni, solo allarmi, turbamenti, un po’ di fumo e tanto clamore. Era sospettabile che l’inchiesta sulle plusvalenze della Juve, partita da Torino si estendesse ad altri club e attivasse più procure della Repubblica (wait and see). Eppure la prevedibilità non ha attutito l’effetto del blitz, anche perché ha interessato addirittura la sede della Lega calcio. Il cui vertice, per inciso, si trova per impegni o vacanze natalizie negli Stati Uniti. Se il calcio si permette degli stravizi finanziari la colpa, lo ripeterò fino allo sfinimento, è soprattutto di chi non esercita nei tempi giusti il controllo al quale è deputato. I nostri club sono pieni di creativi. Giornata piena di fibrillazioni, questo 21 dicembre: oltre alle preoccupazioni per l’aumento dei casi di positività, l’irruzione delle fiamme gialle negli uffici di Inter e Lega. Fifa, Uefa e fino a poco tempo fa la stessa Federcalcio non hanno svolto il ruolo di “governanti”. Non sono mai entrate nel merito con competenza e rigore. A oggi – e qui penso a Fifa e Uefa – hanno esclusivamente organizzato eventi di due tipi».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni