Zazzaroni: «Speravo nella sconfitta dell’Inter? Non escludo! Regalo Roma»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport (l’edizione odierna ha dato 6 all’arbitro Massa), ospite dagli studi di “Pressing” su Canale 5 ha espresso la sua opinione riguardo la vittoria dell’Inter 0-1 contro la Roma. Il giornalista non esclude di aver tifato “contro” la squadra nerazzurra ed esprime un pensiero riguardo la partita stessa.

INFORTUNATI – Ivan Zazzaroni esprime una sua opinione riguardo la vittoria dell’Inter 0-1 contro la Roma e riguardo Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi subito infortunati, aggiunge: «Gli infortunati dell’Inter hanno lo stesso peso degli assenti del Napoli, della Juventus e del Milan. L’Inter ha vinto facendo il minimo, secondo me la Roma gliel’ha regalata. Non ha creato tanto, è stata una partita brutta. Però l’importante oggi è fare punti, non conta altro. Nei primi 10 minuti ha letteralmente dominato, poi però con l’uscita di Calhanoglu è mancato qualcosa. Però vedo poca sostanza, vedo un calcio di livello molto basso».

Roma-Inter 0-1, contro i pronostici di Zazzaroni (che non si nasconde)

ONESTO – Ivan Zazzaroni, che in settimana aveva parlato di Roma-Inter sbilanciandosi sulla sconfitta dei nerazzurri, però, non si nasconde a mette con estrema sincerità: «Io speravo nella sconfitta dell’Inter? No lo escludo. Ne dico tante… ma secondo te io del Corriere dello Sport, fra Roma e Inter, tifo per l’Inter? Non scherziamo. Io super-partes? Non offendermi! Ci mancherebbe altro. Dovrebbe essere super-partes lui? (Riferendosi a Fabrizio Biasin in collegamento con gli studi di Pressing, ndr)».

ERRORE CLAMOROSO – Roma-Inter è stata particolarmente condizionata anche dalla mancata espulsione di Bryan Cristante per il fallo commesso su Marcus Thuram. Riguardo questo e l’utilizzo del VAR, Zazzaroni ha aggiunto: «Non è il VAR il problema, è l’applicazione del VAR! Facile parlare contro il VAR quando non esistono episodi come quello di oggi. È l’arbitro che deve essere bravo, ormai non si torna più indietro. Il contatto tra Cristante e Thuram visto così è da rosso».