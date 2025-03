Zazzaroni sicuro: «Leao fuori? Conceicao pensava già all’Inter!»

Zazzaroni si esprime sull’esclusione dall’undici di partenza di Leao da Napoli-Milan. Il motivo è riconducibile all’Inter.

STRATEGIA – Mercoledì c’è Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia, e Ivan Zazzaroni si esprime così sulla formazione schierata da Sergio Conceicao contro il Napoli: «Prossimo turno decisivo? Le vedo tutte in sofferenza nella seconda parte e ancora l’Inter deve giocare parecchie partite. Conceicao ha messo una formazione in funzione della Coppa Italia. Hai davanti due partite di Coppa Italia importanti e un’eventuale finale contro una tra Bologna o Empoli. Da vedere Inzaghi che tipo di formazione farà nel doppio derby». Nel suo intervento a Pressing, il giornalista si concentra in particolare sull’esclusione di Rafael Leao.