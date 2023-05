Zazzaroni sgradevole: «Inter, miracolo di mister Spiaze! Inzaghi…»

Zazzaroni poteva sicuramente titolare in un altro modo il suo editoriale nei confronti di Inzaghi. Il tecnico ha raggiunto la finale di Champions League con l’Inter

L’EDITORIALE − Zazzaroni si pronuncia su Inzaghi: «Inzaghino ha compiuto un autentico miracolo, è stato bravo, paziente, anche troppo, e fortunato. Ha avuto la road to Istanbul facilitata dall’assenza di Real o ManCity. Tutto sommato, però, il percorso semplificato se l’è meritato. A pochi giorni dalla semifinale di ritorno ho sentito Marotta dire che Inzaghi ha superato l’esame. Un giorno dovrebbe spiegarci in cosa consistesse, quali le materie, e soprattutto in quali condizioni l’allenatore si è dovuto presentare davanti alla commissione. Tre mesi fa Igli Tare, che con Inzaghino ha diviso tutte le stagioni da tecnico della Lazio, me lo spiegò per filo e per segno suggerendomi di avere fiducia in lui, nelle sue qualità; una fiducia rivelatasi superiore a quella che numerosi interisti hanno avuto. Carattere senza spigoli, conosciuto come mister Spiaze per qualche piagnucoloso post-partita, in finale ci è andato con il terzetto difensivo Darmian-Acerbi-Bastoni; ha preferito Calhanoglu al totem Brozovic; ha imposto Dimarco, gestito Lukaku, creduto nelle immense qualità dei veterani Dzeko e Mkhitaryan, e ha titillato l’orgoglio di Lautaro, promuovendolo capitano».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni