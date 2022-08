Zazzaroni: «Serie A, scudetto a chi ha la panchina lunga e di qualità! Ma non solo»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, esprime la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A dove sarà importante avere una panchina lunga e di qualità.

LA PANCHINA – Ivan Zazzaroni dice la sua riguardo la qualità delle panchine delle squadre di Serie A, nello specifico quelle che si giocheranno lo scudetto: «Vince lo scudetto chi ha la panchina più lunga e di qualità e un allenatore in grado di gestire l’abbondanza con intelligenza e autorevolezza. Nei 95 minuti i cinque cambi, mezza squadra, sono e fanno assolutamente la differenza. Penso ad esempio all’Inter, che può contare su Dzeko, Correa, D’Ambrosio, Gosens, Onana, Asllani, Mkhitaryan, Darmian, Gagliardini e Dimarco. Allenatori e direttori sportivi lo sanno bene, e da un pezzo: non a caso sotto mercato i primi provano a migliorare il livello delle seconde scelte, che spesso seconde non sono, invitando con insistenza i dirigenti a investire sull’arricchimento della rosa nel suo complesso».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni