Zazzaroni: «Serie A ricicla Lukaku, Pogba? Agghiacciante, siamo obbligati»

Ivan Zazzaroni, su Tutti Convocati, si scaglia contro la Serie A e la situazione economica finanziaria del calcio italiano. I colpi Lukaku-Inter e Pogba-Juventus esempio ma non solo

SITUAZIONE AGGHIACCIANTE − Zazzaroni sulla gestione del mercato in Italia: «La Serie A ricicla i giocatori di altri campionati, tipo Lukaku all’Inter, Pogba alla Juventus? Non possiamo permetterci altro, siamo obbligati. I club principali dicono: prima vendere e poi comprare. Situazione agghiacciante. In Premier League, vedi il Liverpool che spende 100 milioni per Darwin Nunez. Noi siamo la Serie B della Superlega, andiamo a prendere i Matic, i Giroud e abbiamo difficoltà anche a vendere. La crisi riguarda noi e il Barcellona».