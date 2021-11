Zazzaroni: «Serie A, primi tre posti assegnati! Il derby darà una risposta»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, sul quotidiano oggi in edicola ha parlato di Milan-Inter e della lotta scudetto in Serie A.

LOTTA SCUDETTO – Zazzaroni parla della lotta scudetto in Serie A: «I primi tre posti sono già assegnati: a Napoli, Milan e Inter. L’ordine d’arrivo lo stabilirà il campo. Per come è partita, la Juve può puntare a l quarto».

IL DERBY – Zazzaroni dice la sua riguardo l’importanza di Milan-Inter: «Milan e Inter, pur nelle indiscutibili differenze tecniche, in qualche modo si equivalgono, trasmettono entrambe entusiasmo e determinazione: il derby di domani può fornire una risposta non dico definitiva, ma quasi. Soprattutto se a vincerlo sarà Pioli».

Fonte: Corriere dello Sport