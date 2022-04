Zazzaroni: «Sempre più l’Inter di Inzaghi, bravo a gestire la negatività»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, il giorno dopo Inter-Roma in un suo editoriale ha speso parole importanti per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi.

IL MOMENTO– Ivan Zazzaroni in un suo editoriale si complimenta con la squadra allenata da Simone Inzaghi per la reazione avuta dopo la vittoria contro la Juventus e non solo: «Squadra curiosa, l’Inter. Si era ammosciata dopo la sconfitta nel derby del 5 febbraio giocato meglio per 70 minuti e da quel momento aveva perso fiducia e punti: pari – non in questo ordine – con Napoli, Genoa, Torino e Fiorentina, sconfitta col Sassuolo, vittoria con la Salernitana. Per ritrovarsi e rilanciarsi ha avuto bisogno di un successo immeritato sulla Juventus, successo che le ha restituito la sicurezza e il tono dimenticati, oltre ai gol di Lautaro Martinez, il suo miglior attaccante. Bravissimo Simone Inzaghi, nel gestire le negatività: in 9 mesi ha dato, di sé, segnali importanti. La sempre più sua Inter sta meglio del Milan obbligato a prendere i tre punti nell’Olimpico “meazzato”, visto che i prossimi quattro impegni sono assai più complicati dei cinque ai quali è attesa l’Inter».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.