Zazzaroni: «Scudetto? Inter uno squadrone! Ma spero vincano altri»

Zazzaroni esprime un suo parere riguardo l’Inter e la possibile lotta scudetto in Serie A, ma durante Radio Deejay Football Club ammette di tifare per un’altra squadra italiana.

UNO SQUADRONE – Ivan Zazzaroni non mette in dubbio la forza dei nerazzurri, ma ammette: «In condizioni normali vince l’Inter, io ho visto uno squadrone, anche a Genova. È come se non fosse mai finito il campionato. Gli altri hanno cambiato tanto, anche gli allenatori. Io spero che vinca il Napoli, questa è la mia massima aspirazione. Lotta scudetto? Noi non consideriamo le otto partite di Champions League. Queste partite condizioneranno le scelte in maniera incredibile, a parte gli infortuni. A me piacciono Milan e Napoli a livello di rose».