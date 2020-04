Zazzaroni: “Scudetto di cartone? Mai più! Agnelli rispetta valori dello sport”

Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport”, ha scritto dell’ipotesi che lo scudetto venga assegnato d’ufficio alla Juventus nel caso il campionato non si concludesse

CEFERIN – Queste le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport”, sulle dichiarazioni del presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin che si è detto favorevole ac assegnare il titolo nazionale all’attuale prima in classifica in Premier League nel caso il campionato non si riuscisse a concludere. “Eh no, Cef: il coronascudetto non sarebbe accettabile neppure in Premier, dove il Liverpool ha 25 punti di vantaggio sul ManCity (e un’inutile partita in più), figuriamoci da noi, con la Lazio a un solo punto dalla Juve peraltro battuta in campionato, oltre che in Supercoppa“.

AGNELLI – Zazzaroni sulla posizione del presidente della Juventus, Andrea Agnelli. “Rispettoso dei valori dello sport e del ruolo di n. 1 dell’Eca, Andrea Agnelli, che da anni briga con l’Inter proprio per uno scudetto non conquistato sul campo – il leggendario “di cartone” – ha subito dichiarato che il titolo 2019-20 non gli interessa, prendendosi un sacco di complimenti. Immagino che glieli abbia fatti anche il battagliero Arturo Diaconale, il capocomunicazione della Lazio che attacca sempre a titolo personale (curioso paradosso), il quale da giorni ci regala delicatissimi interventi il cui tono era più o meno questo: «Mortacci vostri, se assegnate quel titolo alla Juve vengo lì e vi corco»“.

SCUDETTO – Zazzaroni quindi sullo scudetto, a suo dire, da non assegnare qualora il campionato non si riuscisse a concludere. “Noi preghiamo da settimane affinché la stagione si concluda più o meno regolarmente (ma c’è qualcosa di regolare nella vita che stiamo facendo dall’8 marzo?) e in queste ore, anche grazie a Ceferin, Agnelli e la Fifa, che ha appena esteso i contratti fino alla fi ne dei campionati, cominciamo a scorgere una luce in fondo al tunnel. Ma se, disgraziatamente, non fosse possibile proseguire, ci auguriamo che nessuno riceva la laurea. La non-assegnazione, condivisa da tanti juventini, sarebbe il modo più giusto e sportivo di sublimare questo tragico periodo della nostra vita. PS. Ai tupamaros che obiettano «in F.1 è sufficiente il completamento del 75 per cento dei giri per ottenere il vincitore di un gran premio, seppure a punteggio dimezzato», ricordo che in quel caso il pilota si aggiudica la gara, ovvero la partita, non il campionato“.

Fonte: Ivan Zazzaroni – Corriere dello Sport