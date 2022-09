Zazzaroni: «Scarto minimo premia l’Inter. Tre elementi positivi dalla partita»

Nel suo editoriale sulle colonne del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha analizzato la vittoria di misura dell’Inter sul Torino. Sottolineando tre elementi positivi.

ASPETTI POSITIVI – Dopo la vittoria per 1-0 dell’Inter sul Torino, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha analizzato la prestazione dei nerazzurri. Sottolineando i tre aspetti positivi che lo hanno colpito: “Lo scarto minimo premia l’Inter, ora a due punti dalle prime in classifica. Tre cose buone: la prestazione da migliore in campo di Handanovic, l’ostinata e lucida ricerca della vittoria contro un avversario scomodo e il coraggio di Inzaghi i cui cambi sono stati funzionali ai tentativi di aggressione finale“.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni