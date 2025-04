Zazzaroni: «Rinuncio a demolire Inzaghi, perché non lo merita!»

Zazzaroni dice la sua dopo la sconfitta dell’Inter di Inzaghi in Coppa Italia contro il Milan. Il direttore del Corriere difende il tecnico nerazzurro.

NON MERITA CRITICHE – All’indomani della vittoria del Milan sull’Inter nelle semifinali di ritorno di Coppa Italia, Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale, ha parlato di Inzaghi. Il direttore del Corriere dello Sport si esprime in questa maniera: «A Simone Inzaghi, che ieri sera ha subìto la seconda, pesantissima sconfitta di fila, un inedito stagionale, qualche criticonzo muoverà appunti irrispettosi. Fa parte del gioco, di un gioco che non perdona le cadute e riduce gli alibi. Alla cinquantunesima uscita, l’Inter ha provato a vincere soprattutto nel primo tempo quando ha giocato di più e meglio del Milan, ma senza concludere con efficacia: il tiratore più assiduo è risultato Bisseck. Alla prima conclusione Jovic ha rotto l’equilibrio e da quel momento in avanti il Milan si è sentito totalmente in partita. Il 14 all’Olimpico non si ripeterà lo spareggio del ‘64. La coppa se la giocheranno Conceiçao, 9 coppe da allenatore, e Italiano, quattro finali di seguito, a meno che stasera l’Empoli non strafaccia, Dovesse succedere, non cercatemi al giornale. PS. Rinuncio a demolire Simone: non lo merita».

Zazzaroni difende Inzaghi che ora si gioca tutto con l’Inter

REAGIRE – Per l’Inter e Inzaghi è arrivato il momento di leccarsi le ferite e reagire immediatamente. Probabilmente si tratta del momento più delicato della stagione, viste le due sconfitte di fila ed entrambe molto cocenti per importanza e valenza. Prima Roma e poi Barcellona, la Beneamata si gioca tutta l’annata.