Zazzaroni: «Radu come fai a giudicarlo? Poi ha il precedente! Scudetto…»

Ivan Zazzaroni, su Tutti Convocati, ha parlato di Radu e del suo incredibile errore in Fiorentina-Cremonese. Poi il giornalista parlando di Scudetto snobba l’Inter

RADU − Zazzaroni commenta l’errore di Radu a Firenze, concentrandosi poi sullo Scudetto: «Mi è dispiaciuto molto per Radu che ha avuto una sfiga clamorosa perché è andato a sbattere sul palo. Ha fatto 5 grandi parate e poi perdi un punto per quell’errore. Inoltre, ha il precedente di Bologna con l’Inter. Ma che voto devi dare, molto complicato giudicarlo. Scudetto? Non c’è una squadra favorita sulle altre, forse il Milan ha qualcosa in più. Le altre non le vedo così forti».