Zazzaroni: «Per me l’Inter vince lo scudetto! Napoli favorita da…»

La lotta tra Inter e Napoli continua e ci si avvicina alla prossima giornata di campionato. Ivan Zazzaroni dà il suo pronostico definitivo su TMW Radio, anche se lascia aperta una porta.

LOTTA – Solo tre punti di distanza, eppure Ivan Zazzaroni ha già la sua favorita per la vittoria dello scudetto. Il direttore giornalistico non ha dubbi sullo scontro: «Il Napoli ha sette partite teoricamente alla portata ed è una bella candidata. L’Inter è piena di impegni e Inzaghi deve gestire, e quest’anno lo ha fatto meglio. L’Inter è decisamente più forte del Napoli ma ci sono delle condizioni che favoriscono la squadra di Conte. Per me vince l’Inter. L’Atalanta è in flessione, è una giornata con scontri diretti per il quarto posto e capiremo molto»