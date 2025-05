Zazzaroni: «Patteggiamento Calhanoglu e Inzaghi? La storia puzza»

Ivan Zazzaroni si è espresso sul patteggiamento di Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi in merito al caso dei contatti con gli ultras. La sua analisi è alquanto singolare.

IL RAGIONAMENTO – Ivan Zazzaroni si è pronunciato a Deejay Football Club sulla scelta di Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi di procedere al patteggiamento nell’ambito del caso dei contatti con il tifo organizzato. Il giornalista ha effettuato una distinzione tra il profilo tecnico e quello delle reazioni dei tifosi rivali: «Comunicare una squalifica il primo maggio, quando la gente è via, alimenta i sospetti. Vorrei leggere prima le motivazioni, però tutta questa cosa puzza. Vediamo che genere di rapporti hanno avuto Inzaghi, Calhanoglu e Zanetti con quegli ultras… non rispondere a queste persone non è facile, però non ci sono scudi protettivi».

Zazzaroni esagera: patteggiamento di Calhanoglu e Inzaghi sotto i riflettori

IL PENSIERO – Zazzaroni ha poi proseguito: «Non ho apprezzato nulla di questa storia. Sono convinto che Simone e Hakan siano puliti, però se gli juventini sono incazzati hanno ragione».