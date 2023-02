Zazzaroni: «Nuovi processi a Inzaghi. Vinci e sei un grande, perdi e sei cretino»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, è tornato a parlare della sconfitta dell’Inter contro il Bologna e in particolare di Simone Inzaghi, fino a qualche giorno fa elogiato per la vittoria in Champions League contro il Porto.

NUOVE CRITICHE – Ivan Zazzaroni parla così di Bologna-Inter e in particolare di chi elogiava Simone Inzaghi dopo Porto e ora lo critica: «Nuovo processo istruito da una giuria, quella social, abituata alle sentenze a giorni alterni: vinci e sei un grande, perdi e sei un cretino. Riesco solo a immaginare le difficoltà di Inzaghi, alle prese con un gruppo disorientante».