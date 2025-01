Zazzaroni, non c’erano dubbi: «Inter o Napoli? Io tifo Vomero FC»

Zazzaroni si mette dalla parte del Napoli nel duello scudetto con l’Inter. Il giornalista si ritiene tifoso appunto azzurro, del Vomero Football Club.

NON C’ERANO DUBBI – Su Pressing si parla del duello tra Inter e Napoli e la parola passa al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Il giornalista ovviamente non ha dubbi su chi tifare: «Sono del Vomero Football Club, ma sono rispettoso nei confronti dell’Inter. Anche se non tolgo l’Atalanta, la vedo giocare ancora bene, il Napoli ha avuto questo colpo di Lukaku. Taremi e Zielinski? Stanno giocando male, ma stiamo parlando di due giocatori che hanno fatto la Champions League tanti anni».