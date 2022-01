Zazzaroni: «Nel calcio ci vuole fortuna, e Marotta l’ha avuta con Inzaghi»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale pubblicato questa mattina sul quotidiano romano fa discutere in quanto ritiene che l’ingaggio Simone Inzaghi targato Beppe Marotta sia stato un colpo di fortuna riuscito per l’Amministratore Delegato.

TANTA FORTUNA – Nel calcio ci vuole abilità ma anche tanta fortuna, e secondo Zazzaroni è il caso di Marotta e Inzaghi: «Nel calcio ci vuole anche fortuna. È cosa buona e giusta, oltre che doverosa, riconoscere i meriti a chi fa meglio della concorrenza. Tuttavia, anche nel moneto dell’elogio, è utile sottolineare che in un settore in cui l’episodio ha un peso rileante, la buona stella rappresenta l’ideale compagna di viaggio. Salutato Conte, non ha trascurato i percorsi noti puntando su Allegri, che all’ultimo ha mollato lui e il Real Madrid per riabbracciare la Juventus. In poco meno di 48 ore, Simone Inzaghi è stato avvicinato e convinto: costava il giusto e soprattutto gioca un calcio tatticamente simile a quello del suo predecessore. Con Simone, Marotta ha avuto tanta fortuna».

Fonte: Corriere dello Sport