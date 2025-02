Zazzaroni convinto: «Napoli in piena corsa anche se perde. Tanti punti»

Zazzaroni è convinto che Napoli-Inter in programma sabato non sarà decisiva per la lotta scudetto di entrambe le squadre. Ne ha parlato dagli studi di Sportmediaset.

SCONTRO NON DECISIVO – Ivan Zazzaroni ritiene che il Napoli sia in piena corsa per lo scudetto, pur non essendo attrezzata per esserlo. Un controsenso, ma che insiste a portare avanti da inizio anno secondo questa teoria: «Per me non è finita e non finirà in Napoli-Inter, non sarà decisiva, anche se vincessero i nerazzurri. Il problema non sta nella sconfitta col Como, ma nell’andamento delle ultime quattro partite dove ha raccolto solo 3 punti su 12. Quindi deve ripartire, è in media scudetto: non è finita! Ci sono 12 partite e 36 punti, quindi tutto può succedere».