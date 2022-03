Zazzaroni: «Napoli, Inter e Milan: oggi un sabato al profumo di scudetto!»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale sul quotidiano romano in maniera un po’ polemica ha parlato del momento del calcio italiano (nazionale compresa) e anche del grande sabato italiano con Napoli, Inter e Milan in campo per lo scudetto.

SABATO DI CALCIO – Inter, Napoli e Milan in lotta per lo scudetto, sarà un grande sabato di calcio a detta di Zazzaroni: «Oggi sarà un sabato al profumo di scudetto, di sogni usurati ma non estinti, che precede i giorni che cambieranno il futuro del nostro calcio. Un sabato al quale chiediamo di apri re, per non chiuderla più, una parentesi di ottimismo e speranza: sono otto ore piene, partendo dal Napoli per arrivare al Milan attraverso l’Inter. Ore che devono ricordarci che non siamo i più disgraziati raccontati da commentatori e tifosi frustrati dalla Championexit, così come non eravamo i più belli d’Europa nel luglio scorso, il mese de l miracolo: nelle coppe, lasciatemelo dire, ci hanno condannato più gli episodi e le tante assenze che il gioco: abbiamo perciò il dovere di tornare a credere nelle capacità dei nostri tecnici migliori, da Mancini ad Allegri, da Spalletti a Pioli, ad Inzaghi, apprezzati più all’estero che in Italia».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni