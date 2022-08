Zazzaroni: «Napoli e Inter, stesso copione! Entrambi per lo scudetto»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, oggi sul quotidiano romano ha paragonato Napoli-Monza alla partita giocata dall’Inter contro lo Spezia e, non a caso, entrambe giocheranno per lo scudetto.

PER LO SCUDETTO – Napoli e Inter per lo scudetto, ne è sicuro Ivan Zazzaroni oggi sul quotidiano romano: «Napoli-Monza come Inter-Spezia, stesso copione, stesse distanze, perché i campionati sono distintamente, oltre che dichiaratamente, due: Napoli e Inter giocano per lo scudetto, Monza e Spezia per la salvezza e al momento possono fare davvero poco per tentare quantomeno una sorta di riavvicinamento sul campo. Sia chiaro, occasionale».