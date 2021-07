Zazzaroni: «Mourinho più sobrio, ma stoccatina all’Inter»

Ivan Zazzaroni, ospite questo pomeriggio ai microfoni di “Tutti Convocati” su “Radio 24” ha parlato di José Mourinho che ieri, in occasione della sua prima conferenza stampa da nuovo allenatore della Roma, ha lanciato una frecciata all’Inter (leggi QUI).

LA STOCCATA DI MOURINHO – Ieri José Mourinho non ha risparmiato le sue classiche stoccate citando anche l’Inter sulla questione stipendi. Il commento di Zazzaroni è benevolo nei confronti del tecnico portoghese: «Qui a Roma siamo passati da Simone Inzaghi e Fonseca, ai quali voglio bene e in particolare a Simone, che era uno zero a zero a tarzan e cita, Mourinho e Sarri. E’ stato più sobrio del normale, più riflessivo, ma la stoccatina all’Inter l’ha tirata».