Zazzaroni: «Da Moratti a Marotta, salto non nel vuoto. Oaktree? Sparisca!»

Da ieri Marotta è il nuovo presidente dell’Inter. Zazzaroni, in un editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport, elogia la scelta e dà un consiglio a Oaktree: eccone un estratto.

IL PASSAGGIO – Ivan Zazzaroni vede bene il nuovo presidente dell’Inter. “Da Massimo Moratti a Giuseppe Marotta il salto è notevolissimo, ma non nel vuoto: la distanza tra i due deriva essenzialmente dalle disponibilità economiche, personali e non, del primo. A Marotta – ci incrociamo da oltre trent’anni – riconosco tante qualità, ma anche la fortuna di essere un sopravvissuto: la concorrenza di livello si è via via dissolta e oggi il neo presidente può permettersi di fare calcio con la mano sinistra, se non addirittura restando fermo. Oaktree ha fatto perciò benissimo ad affidarsi a lui, un Giampiero Boniperti o un Giacinto Facchetti che non ha giocato a pallone, trascurando notai o altre figure che con le dinamiche di questo mondo hanno poco a che fare”.

Marotta presidente per Zazzaroni può far ‘sparire’ Oaktree

CAMBIO DI RUOLO – In un altro estratto, Zazzaroni ha considerazioni particolari. “Al fondo americano suggerisco di prendere spunto da una delle poche cose fatte bene da Steven Zhang: sparire. Grazie alla lunga assenza di Suning jr l’Inter ha stravinto l’ultimo scudetto e nel calcio nulla avviene per caso. Concludo con un timore che non riesco a tenere per me: l’ascesa di Marotta si può leggere almeno in due modi. Il primo, quello che prevale, è la conferma della continuità: pieni poteri al manager che delle strategie politiche e di mercato rappresenta la massima espressione. Il secondo riguarda le mosse future di un fondo speculativo che dell’Inter non voleva diventare proprietario, ora deve far quadrare i conti senza turbare la piazza, né gelare l’entusiasmo alle (due) stelle). Da oggi Marotta non è più un dipendente e non è soltanto un dirigente: è espressione della proprietà. Se non puoi contrastarli fatteli alleati”.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni