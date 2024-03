Zazzaroni: «Meglio Inter 2023/24 o Napoli 2022/23? Vi spiego»

Ivan Zazzaroni ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi di questa stagione e del Napoli di Luciano Spalletti della scorsa stagione.

SCARTO MINIMO – Queste le parole di Ivan Zazzaroni nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Secondo me, è meglio l’Inter (di questa stagione, ndr) o il Napoli (della scorsa stagione, ndr)? A me è piaciuto di più il Napoli, ma devo dire che l’Inter di quest’anno in campionato non è dominante, di più. Cioè io, se devo pensare al Napoli dello scorso anno, forse sarà anche l’elemento sorpresa in certi momenti di calcio, Kvaratskhelia, Osimhen, ma devo dire che lo scarto magari è minimo».