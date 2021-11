Zazzaroni: «Marotta su Insigne? Come Moggi! A ora all’Inter non interessa»

Zazzaroni torna sulle parole di Marotta del prepartita di Inter-Napoli (vedi articolo). Il giornalista, ospite della trasmissione Tiki Taka, ritiene che Insigne non interessi ai nerazzurri e vede delle modalità tipiche di Moggi.

NIENTE MERCATO – Ivan Zazzaroni parla di Inter-Napoli dentro e fuori dal campo: «Non sono stati i cambi di Simone Inzaghi a modificare la partita. Negli ultimi venti minuti il Napoli è cresciuto tantissimo, a prescindere da Nicolò Barella e Lautaro Martinez. La palla l’ha avuta sempre il Napoli: ha creato tre-quattro occasioni da gol, una incredibile. Giuseppe Marotta su Lorenzo Insigne? È una “moggiata”, destabilizza. A oggi all’Inter Insigne non interessa. Quando dico che è una “moggiata” non è un’offesa, ma una strategia di comunicazione che fanno certi dirigenti. Ti danno una certa risposta che sembra che apra, ma in realtà non c’è niente».