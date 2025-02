Zazzaroni: «Marotta stanco di Inzaghi? Ca***! È troppo furbo»

Zazzaroni non crede alle voci di una presunta crisi tra Marotta e Inzaghi a maggior ragione adesso. Inoltre ieri il presidente dell’Inter lo ha praticamente blindato.

VOCI DA BAR – Ivan Zazzaroni inizia così il suo editoriale sul Corriere dello Sport: «Voci, indiscrezioni e ipotesi vengono continuamente propalate non da tifosi che ne avrebbero anche la facoltà, bensì da giornalisti sportivi. Tanto siamo tutti giornalisti sportivi, perfino chi scrive o parla senza aver mai scambiato due parole con l’oggetto della sua “informazione sicura”. È il bello del calcio, un mondo nel quale tutti sanno tutto di tutti senza sapere un tubo, per cui si diffondono ripetutamente commenti astrusi e balle da bar che diventano scoop del momento. Fresche e frescacce dal Paese degli Orecchianti».

CA*** – Zazzaroni glissa in questo modo la presunta crisi Beppe Marotta-Inzaghi: «Marotta è stanco di Inzaghi: se non vince lo scudetto o la Champions e non paga il conto al ristorante di Zanetti, lo cambia di sicuro. Lo sta dicendo in giro anche a qualche giornale-amico. Dal momento che qualche sito potrebbe riprendere le cose che ho appena scritto ritenendole pastura per click, preciso che al momento le considero delle solenni cazzate».

RISPETTO – Infine, Zazzaroni motiva il suo intervento: «Perché tutto questo sproloquio, vi domanderete? Per una forma di rispetto nei confronti della realtà, della verità. Esempi: Inzaghi, Ausilio e Marotta sono la fortuna dell’Inter e della Quercia americana. Beppe è troppo furbo per autorizzare – dall’interno – destabilizzazioni avendo la squadra ancora impegnata su tre fronti».