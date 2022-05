Zazzaroni: «Marotta passione Dybala: una consolazione per l’Inter! Stop Roma»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale dell’interesse dell’Inter per Paulo Dybala, in particolare di Beppe Marotta, sempre in prima linea.

LA TRATTATIVA – Ivan Zazzaroni oggi sul quotidiano romano in un suo editoriale ha parlato del futuro di Paulo Dybala e dell’operazione con l’Inter guidata dall’Amministratore Delegato nerazzurro: «Beppe Marotta non tralascia un solo particolare, batte più piste, insieme ad Ausilio tiene in gara e alla grande una barca che fa acqua. Di soldi da spendere ne ha pochissimi, l’autosufficienza è diventata una condanna (non solo per l’Inter) per cui, prima di stringere sugli acquisti, è costretto a mettere in conto almeno una cessione importante. E su Paulo Dybala, in questo momento c’è più Marotta che l’Inter, anche se il classico foglietto con le cifre e la durata dell’accordo non ha ancora raggiunto a Torino Jorge Antun. La Roma si è improvvisamente fermata. Marotta non ha mai nascosto di coltivare una passione speciale e di provare affetto per Dybala. Passione che prescinde addirittura dalle reali necessità dell’Inter: la qualità della Joya è peraltro indiscutibile. Nell’eventualità assai concreta che il Milan conquisti lo scudetto, l’arrivo di Dybala può in effetti rappresentare una sorta di premio di consolazione per la tifoseria, oltre che un arricchimento tecnico per l’organico che disporrebbe così di due prime punte, Lautaro e Dzeko, e due seconde di alto livello, Dybala e Correa».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

