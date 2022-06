Zazzaroni: «Marotta? O il migliore o gli altri scarsi! Inter, proprietà debole»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale di oggi ha analizzato il mercato dell’Inter focalizzandosi sulla figura di Giuseppe Marotta, AD del club nerazzurro

Il MIGLIORE? – Ivan Zazzaroni parla a proposito del mercato dell’Inter e, in particolare, di Giuseppe Marotta: «Delle due l’una: o è davvero bravo, il Migliore, o sono troppo scarsi gli altri. Sto parlando di Giuseppe Marotta, 65 anni, nove scudetti nelle ultime undici stagioni (quello di Sarri appartiene a Paratici, Nedved e Ronaldo, oltre che al tecnico, naturalmente), alcune coppe e supercoppe nazionali e un paio di finali di Champions. Mentre la concorrenza sta a guardar le stelle, macerata dai dubbi e dai numeri negativi, avete presente cosa combina lo smaliziato Beppe da Varese, maturato anche grazie alla Juventus? Forte di una proprietà debole (nonostante gli sforzi dell’entusiasta e educatissimo Steven Zhang) e in evidenti difficoltà finanziarie, con un bilancio che ulula alla luna e le casse vuote, Marotta ha comunque portato a casa Mkhitaryan strappandolo alla Roma e a Mourinho (avrà gradito?, dubito), il promettente vice Brozovic Asllani e soprattutto si è posto nella splendida condizione di poter rinforzare la squadra con Dybala a zero e addirittura Big Rom Lukaku in prestito oneroso (non meno di 8, 10 milioni). E non è tutto. Con l’aiuto di Piero Ausilio, il ds, prova a recuperare qualche milioncino attraverso operazioni di secondo piano (Di Gregorio ceduto definitivamente al Monza, i piazzabili Pinamonti, Dalbert, Sensi, Lazaro, Satriano, Casadei e Pirola). Naturalmente sa di dover mettere in conto altre partenze, gli auspicabili (Vidal e possibilmente Sanchez e Dzeko), e almeno una cessione pesante».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.