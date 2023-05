Zazzaroni: «Marotta non riteneva giusto Inzaghi. Lui resiliente»

Ivan Zazzaroni parla della situazione di Simone Inzaghi all’Inter e del futuro del tecnico sulla panchina nerazzurra su Pressing.

RAPPORTI – Ivan Zazzaroni descrive i rapporti tra dirigenza e allenatore in casa Inter: «Marotta non sopportava Conte, ma ha dovuto mangiare m… per un po’ di anni vincendo anche lo Scudetto. Marotta ha fatto tre finali di Champions League tra Juventus e Inter, può darsi che in un certo periodo potesse individuare non l’allenatore ideale per gestire la situazione in Inzaghi. Inzaghi è stato talmente bravo, educato e resiliente che ha portato la squadra in due finali diverse. Questo rientra nei ruoli dei due uomini».