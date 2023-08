Zazzaroni: «Lukaku oggi è della Roma, regalo Friedkin alla Serie A

Zazzaroni dice la sua sull’arrivo di Lukaku alla Roma. Il giornalista racconta tutta l’estate dell’attaccante ex Inter, che ha scelto la corte di Mourinho

NARRAZIONE − Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale, sull’attaccante belga: «Romelu Lukaku che doveva tornare all’Inter ma ha scelto un’altra strada. Per il quale la Juve ha investito inutilmente 5 mesi di lavoro. Lukaku che andrebbe bene per una squadra ma non per un’altra (quante ne abbiamo lette e sentite nell’ultimo mese e mezzo). Il belga che ha detto no a 120 milioni arabi. Lukaku ancora giovane a Milano, ma non più tanto a Torino; Lukaku richiesto a più riprese e mai avuto da Allegri, preteso e ottenuto da Conte per vincere lo scudetto (e l’ha vinto), inseguito e allenato un solo anno da Simone Inzaghi («l’avrei rivoluto, ha scelto diversamente»); «Lukaku inutile se non sta bene» (perché, gli altri riescono a risultare utili anche se infortunati?); Lukaku spinto troppo spesso strumentalmente sulla bilancia; Lukaku costato 115 milioni al Chelsea e in seguito rinnegato sempre dai Blues; Lukaku che ha compiuto 30 anni il 13 maggio, autore di 57 gol in 97 partite con l’Inter e di 75 su 108 con il Belgio; ecco, Lukaku uno nessuno centomila da oggi – e non si può sapere per quanto – è giallorosso».

REGALO − Poi lo stesso Zazzaroni parla di regalo: «La conclusione è stata amara: se gli arabi, o chi al posto loro, ci portassero via Leão, Osimhen, Theo Hernandez e Dybala, non riusciremmo più a presentare campioni in grado di giustificare il prezzo del biglietto, ma solo qualche ottimo giocatore. L’arrivo di Lukaku a Roma è quindi un grande regalo dei Friedkin ai romanisti e all’intero sistema, che adesso acquista più valore».

