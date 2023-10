Zazzaroni: «Lukaku, mistificazione della verità! Voleva lasciare l’Inter»

Sul caso Lukaku Zazzaroni sembra schierarsi dalla parte del giocatore, dopo quanto successo in estate. A seguito di Inter-Roma, il giornalista ripercorre a Radio Sportivale tappe della vicenda che lo ha portato a essere fischiato.

MALISSIMO – Ivan Zazzaroni sulla Roma di domenica: «Penso che mancasse mezza squadra e tutta la qualità. Cinque titolarissimi, un centrocampo che se avanza viene preso in infilata dall’Inter, squadra più forte in Italia e quasi in Europa su questo. La Roma ha uno storico di infortuni ed è costruita male: lo sa per primo José Mourinho, che questa cosa ha dovuto subirla. Ha messo il pullman più Romelu Lukaku, l’unica volta che ha mollato su errore clamoroso di Diego Llorente ha preso gol. Brutta partita dominata dall’Inter, è un dato di fatto. Il risultato che la Roma voleva era il pareggio, ho visto altre cose di questo tipo ma dal punto di vista estetico è stata una sofferenza. Dal punto di vista tecnico-tattico credo non ci fosse possibilità di giocare diversamente. Mourinho sa perfettamente di aver messo due pullman, è il primo a saperlo e gli piace giocare così».

LA REAZIONE – Zazzaroni racconta la vicenda Lukaku: «Tanto rumore vergognoso. Non nello stadio: lascio stare i fischi. Tutto quello che ha preceduto il ritorno di Lukaku è stato la mistificazione della verità. D’altronde tutta la narrazione di Lukaku è stata raccontata in un solo modo: contro di lui. Ha fatto una scelta, ha sbagliato a non rispondere ai compagni ma è una sua scelta. Aveva deciso di andare via prima della finale di Istanbul, che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il Chelsea non voleva prestarlo, l’Inter poi ha offerto qualche milioni per il prestito. Poi è arrivata l’offerta araba, che ha rifiutato, e da lì è scoppiato il finimondo. La Roma si è inserita negli ultimi giorni, ha avuto la fortuna che il Chelsea Lukaku non voleva vederlo neanche in cartolina e ha fatto l’operazione. Ma è finito il calcio di chi bacia la maglia».

TRASFERIMENTO SFUMATO – Zazzaroni prosegue: «La Juventus da marzo parlava con Sébastien Ledure, l’avvocato che segue Lukaku. Aveva intenzione di vendere Dusan Vlahovic, ha provato in tutti i modi a venderlo. Quando è arrivata l’offerta del Chelsea da venti milioni più Lukaku non l’ha accettata e secondo me ha fatto un errore clamoroso. Massimiliano Allegri voleva da anni Lukaku, che è questo: quando decide di rompere non lo cambi più. La Juventus ha fatto questa scelta, le auguro che sia positiva: se avesse Lukaku avrebbe qualche gol in più, le ha vinte tutte 1-0 tranne il derby. Scudetto? A oggi l’Inter col 51%, forse anche qualcosa di più. La vedo molto più convinta, non dimentichiamo che è vicecampione d’Europa. Da questo punto di vista mi sembra più forte, il Napoli sta facendo malissimo ed era al livello dell’Inter».