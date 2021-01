Zazzaroni: “Lukaku giocatore ideale per Conte. Scudetto? Due favorite”

Ivan Zazzaroni

Lukaku o Conte: chi è il vero leader di questa Inter? Ivan Zazzaroni risponde alla domanda, in collegamento con “Sky Sport”.

EMPATIA – Romelu Lukaku o Antonio Conte: chi è veramente indispensabile per l’Inter? Ivan Zazzaroni risponde così: «L’Inter è la squadra che maggiormente interpreta il calcio del suo allenatore. Conte non vuole giocare bene, vuole giocare e vincere. Non gliene frega niente di piacere, lo ha dimostrato anche con la Nazionale. E Romelu Lukaku è il giocatore ideale, perché dà profondità alla squadra, ha peso e centimetri. Nel corpo a corpo non lo tiri giù neanche con le cannonate. Fa paura, soprattutto a livello italiano. Va in difficoltà nelle partite importanti in Europa, lì è meno facile forse. I giocatori dell’Inter di Conte hanno tutti una caratteristica: corrono, corrono tanto, sono intensi, anche se non sono tutti ottimi sul piano tecnico. Nicolò Barella è uno che incarna in pieno Conte».

MERCATO – Zazzaroni si concede poi un consiglio per il mercato nerazzurro: «Uno che cerca Ngolo Kanté e non prevede un ruolo per Christian Eriksen ti dà già un’idea. Io prenderei James Maddison del Leicester, giocatori rapidi, di corsa e di lotta. Arturo Vidal magari sta facendo male, però Roberto Mancini mi ha insegnato che non bisogna mai trascurare i giocatori con potenziale. Chi ha qualità prima o poi emerge».

VITTORIA – Infine, Zazzaroni fa il suo pronostico per il titolo di campione a fine anno: «Favorita per lo scudetto? Se la Juventus vince a Milano, la Juventus. Sennò l’Inter».