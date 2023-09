Zazzaroni: «Lukaku, delusione spacciata per tradimento! Ma l’Inter ha risolta»

Zazzaroni questa mattina tra le colonne del Corriere dello Sport, commenta l’importanza di Romelu Lukaku per la Roma, dopo quanto successo con l’Inter (e la Juventus). Il giornalista, con tono un po’ polemico, parla del “tradimento” del belga e di come la società nerazzurra abbia risolto al meglio.

DELUSIONE – Ivan Zazzaroni ha parlato del nuovo attaccante della Roma facendo riferimento all’Inter: «Mourinho ha il centravanti che desiderava, uno specialista alla Dzeko, potente e capace di giocare spalle alla porta. Del resto Lukaku è da anni manna dal cielo per molti allenatori. Non a caso abbiamo vissuto un’estate all’insegna del “cercasi Romelu disperatamente”. Ci ha provato per prima l’Inter che poi – assorbita una serie di delusioni spacciate per tradimenti – l’ha risolta con Thuram, un avvio brillantissimo il suo. Ha insistito per mesi la Juve che non è riuscita a vendere Vlahovic e adesso si gode le prodezze del serbo».