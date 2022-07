Zazzaroni: «Lukaku ha cambiato i piani dell’Inter! Bremer? No di Zhang»

Ivan Zazzaroni, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato di Lukaku e del suo arrivo all’Inter. Per Bremer, i nerazzurri non hanno chiuso per mancanza di disponibilità economica

MERCATO − Le parole di Zazzaroni su Dybala e Bremer, affari sfumati per l’Inter: «Dybala alla Roma all’inizio era una mia chiaroveggenza, poi è diventata una certezza. Contento che sia finito a Roma non solo per il Corriere dello Sport ma anche perché la Roma è la piazza ideale per lui. Quello che ha cambiato le strategie dell’Inter è stato il ritorno di Romelu Lukaku che ha scombussolato i piani di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Marotta credeva di poter fare l’operazione Dybala facendo uscire qualcuno. L’Inter non ha preso Bremer perché la Juventus ha venduto prima de Ligt. Lui si era promesso da mesi all’Inter ma quando la Juventus ha avuto capacità di spesa l’Inter lo ha perso. Zhang non ha dato l’OK a procedere».