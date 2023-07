Zazzaroni: «Lukaku, alla Juventus qualcuno ci crede! Lui incostante…»

Dopo l’insensato accostamento al Milan, il nome di Romelu Lukaku tra le righe del Corriere dello Sport viene ancora accostato alla Juventus, soprattutto dal Direttore Ivan Zazzaroni, che svela alcuni retroscena del presunto “affare”.

GIORNI CALDI – Lukaku alla Juventus, qualcuno ci crede veramente e Ivan Zazzaroni sul quotidiano romano spinge questa presunta teoria: «La chiave è evidentemente Dusan Vlahovic. Soltanto la sua cessione a una cifra non troppo inferiore a 70 milioni può consentire a Cristiano Giuntoli di strappare Lukaku all’Inter e all’Al-Hilal, destinazione che il belga ha già rifiutato per ben due volte proprio in virtù dell’accordo raggiunto a fine giugno con la Juventus. Occhio al terzo passaggio, però: con Big Rom tutto è possibile, specie l’impensabile. Lukaku l’incostante, capace di spettacolari professioni d’amore eterno per i colori che indossa ma anche di improvvise e spiazzanti infedeltà. Per dire, un giorno rifiuta il trasferimento in Arabia e il giorno dopo chiede a Brozovic di unirsi a lui per formare un pacchetto più prezioso e costoso da presentare al l’Al-Hilal. Alla Juve c’è chi è convinto di poter realizzare il colpo dell’estate».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni