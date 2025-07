Zazzaroni: «Lookman? Scioccato dagli interisti! Su Calhanoglu…»

Zazzaroni si esprime su Lookman e Calhanoglu. I due potrebbero giocare all’Inter nella prossima stagione. Così il direttore del Corriere dello Sport.

MOU POCO CONVINTO – Le parole di Ivan Zazzaroni a Radio 24 su Calhanoglu: «Non ero così convinto che Mourinho volesse Calhanoglu, l’offerta del Fenerbahce non è mai arrivata, era un’idea del Presidente perché quelli del Galatasaray hanno fatto un bel mercato». L’agente del turco ha confermato la permanenza in nerazzurro.

SCIOCCATO – Poi Zazzaroni si esprime su Ademola Lookman: «C’è un’offerta da 40 mln, l’Atalanta ne chiede 50 e ha preso Sulemana, mentre all’Inter serve una punta. Lui vuole andare all’Inter che qualcosa correggerà. Io sono scioccato dall’entusiasmo che c’è tra gli interisti su Lookman».