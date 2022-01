Zazzaroni: «L’Inter contro l’Atalanta mi è piaciuta come mai prima d’ora!»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale ha detto la sua riguardo Atalanta-Inter esaltando la qualità della partita.

IL COMMENTO – Zazzaroni esalta Atalanta-Inter e l’atteggiamento delle due squadre: «Ho visto finalmente una partita di un campionato diverso, di un’altra dimensione, di straordinaria dignità tecnica e atletica. Atalanta-Inter mi ha mi ha riconciliato con una domenica impoverita anche dall’eccessivo frazionamento del programma e più in generale con il calcio italiano. Il primo tempo non è durato 45 minuti, ma un piacevolissimo istante, è con la velocità d’assorbimento che si misura la qualità di uno spettacolo: la noia allunga i tempi, il divertimento li accorcia. L’Inter di Inzaghi mi è piaciuta come mai in precedenza: per come ha tenuto il campo, moltiplicato i contrasti che non erano duelli, ma “quadrielli”, accettato di subire le accensioni dell’avversario, per poi reagire e cercare di colpire. Si sono affrontate le squadre più efficaci in zona gol, non a caso i protagonisti sono stati Musso e Handanovic che hanno permesso al risultato di conservare la propria perfezione. Sono tuttavia curioso di conoscere le risposte del Milan che, come il Napoli, ha lasciato per strada un numero sconfortante di titolari. I complimenti contenuti nel tweet postato proprio dal Napoli li condivido in pieno e non autorizzano malizie, né retropensieri».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni