Zazzaroni: “Lazio inferiore alla Juventus, all’Inter forse no. Da capire…”

Condividi questo articolo

Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport”, è intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati” su “Radio 24” e ha parlato della lotta scudetto, che vede coinvolta anche la Lazio oltre a Inter e Juventus

LOTTA SCUDETTO – Ivan Zazzaroni ha parlato della corsa a 3 che si sta delineando nella lotta scudetto. Tra le pretendenti c’è anche la Lazio, che dopo la vittoria di ieri in extremis sul campo del Brescia (vedi qui) si è portata a ridosso di Inter e Juventus: «Lazio da scudetto? È sicuramente inferiore alla Juventus, all’Inter forse no. Ha sicuramente 3-4 valori alti, ma non ha panchina lunga. I biancocelesti sono più maturi e convinti. Bisogna capire bianconeri e nerazzurri in che condizioni sono», le parole del direttore del “Corriere dello Sport”.