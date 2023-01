Zazzaroni: «Kim l’Inter ce l’aveva in mano! Su Skriniar PSG scorretto»

L’Inter sta cercando un difensore col quale sostituire Skriniar, forse già fra oggi e domani in base al pressing del PSG, ma poteva avere Kim del Napoli. È quanto afferma Zazzaroni, nel corso di Pressing Serie A su Italia 1.

DIFESA DA CAMBIARE – Ivan Zazzaroni fa una rivelazione: «Kim Min-jae è più veloce di Kalidou Koulibaly e sbaglia pochissimo. Certo, Luciano Spalletti è bravissimo a mettere a posto le difese ma secondo me, per quello che ho visto, Kim è meglio. E pensare che l’Inter ce l’aveva in mano. Milan Skriniar? Il problema è un altro. Ci sono due tipi di discorsi da fare: se il PSG fa un’offerta al 30 gennaio è una società scorretta, perché l’Inter non ha il tempo per trovare un’alternativa. Aveva tutto il tempo per farlo, sarebbe una scorrettezza clamorosa. Se l’Inter accetta venti milioni fa una grande ingenuità, ha la Champions League e il campionato».