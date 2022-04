Zazzaroni: «Juventus-Inter condizionata da arbitro e VAR! Cambia in 5’»

A Zazzaroni non è piaciuta Juventus-Inter di domenica e non fa nulla per nasconderlo. Il direttore del Corriere dello Sport, durante Tiki Taka su Italia 1, spara a zero verso l’arbitraggio.

BRUTTO SPETTACOLO – Ivan Zazzaroni non è entusiasta dopo Juventus-Inter: «Sulla partita dico poco, partita totalmente condizionata dall’arbitro e dal VAR. Massimiliano Irrati per me è un arbitro molto preoccupato in certe partite, oggi io credo che Gianluca Rocchi non abbia un arbitro in condizioni tali per arbitrare una partita del genere. Questo è il problema: Irrati è molto bravo al VAR e molto meno in campo. Tutti gli Juventus-Inter sono difficilissimi da arbitrare, abbiamo visto anche Daniele Orsato andare nel pallone, lo vedevamo negli occhi che non era sereno. Non vede un rigore, il VAR gli segnala lo stamp on foot. Vede che arriva prima Danilo da Silva sulla respinta, il VAR lo corregge e si inventa questo ingresso di Matthijs de Ligt peraltro ininfluente. I cinque minuti finali del primo tempo hanno modificato completamente la partita, bella no ma complicata e innervosita da questo».